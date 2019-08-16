شرطة زيمبابوي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة

أطلقت شرطة زيمبابوي، اليوم، الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي نُظمت بميدان وسط العاصمة "هراري".

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الغاز المسيل للدموع اجتاح ميدان "الوحدة الأفريقية"، مما أدى إلى فرار المحتجين للشوارع المجاورة وألقي القبض على آخرين، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن بضع مئات من المتظاهرين تجمعوا في الميدان، على الرغم من حظر فرضته الشرطة على تنظيم الاحتجاجات، والذي أيدته المحكمة العليا في البلاد.

ورفضت المحكمة، صباح اليوم، الطلب المقدم من الحزب المعارض "حركة التغيير الديمقراطي" لإعلان قانونية الاحتجاجات التي كان من المقرر تنظيمها بشكل سلمي بغرض الضغط على رئيس البلاد إمرسون منانجاجوا، لإقامة سلطة انتقالية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية وتنظيم انتخابات موثوق بها، ولوحت المعارضة بأن الاحتجاجات ستنتقل إلى مدن أخرى داخل البلاد خلال الأسبوع المقبل.