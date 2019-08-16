فتح باب التسجيل التجريبي بالتنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، فتح باب التسجيل التجريبي لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات وطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين، خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري؛ لتسجيل رغباتهم بدءًا من اليوم، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد عطا، أن الطلاب يستطيعون التسجيل عبر الموقع من أي جهاز كمبيوتر في البيت أو أي مكان مخصص للتسجيل.

كانت وزارة التعليم العالي أصدرت بيانا أوضحت فيه فتح باب القبول لتسجيل الرغبات إلكترونيا أمام طلاب الشهادات الفنية.