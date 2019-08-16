خلال الأيام المقبلة يبدأ طلاب الدبلومات الفنية، نظام الثلاث والخمس سنوات، في تسجيل الرغبات وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات التكنولوجية للعام الجامعي 2019-2020.

وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعات، طلاب الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات بحد أدنى 60%، للراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، وتستمر المعامل في استقبال الطلاب لمدة أسبوعين.

وتنشر "الوطن" خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2019، فيما السطور التالية:

يمكن للطلاب كتابة الرغبات في تنسيق الكليات والمعاهد الفنية من خلال موقع التنسيق بإتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة التنسيق المصرية.

- اختيار شهادة الدبلومات الفنية.إدخال رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- تحديد الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها.

- الضغط على حفظ.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الكليات والمعاهد الفنية في خلال 48 ساعة من انتهاء التسجيل الرغبات ويتم إعلان النتيجة عبر موقع التنسيق.