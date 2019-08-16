المتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية: "سمعتهم بيكلموا شباب فقولت أغسل عاري"

"جريمة شرف".. هذا ما قاله الأب المتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية في أثناء المناقشة الأولية أمام رجال المباحث.

وأضاف المتهم، في حديثه أمام رجال المباحث: "كنت بسمعهم بيتكلموا في التليفونات مع شباب وبيقولوا ألفاظ خارجة.. شكت فيهم.. وخفت من الفضيحة.. قررت أغسل عاري بإيدي.. جبت البنت الكبيرة الصبح وقلت ليها تعالي نروح مشوار.. وكانت معايا سكين طلعتها ودبحتها عند ترعة الجيزاوية".

وتابع المتهم حديثه: "بعد كده اتصلت بالبنت التانية ولما جت قبل ما تصرخ دبحتها.. وبعدين روحت القسم.. وكانت السكين كلها دم.. وسلمت نفسي للضباط اللي موجودين.. ده كل اللي حصل".

ما جاء على لسان المتهم سجلته القوات، وعرض على النيابة العامة التي انتقلت تحت إشراف المستشار أحمد يسري رئيس نيابة البدرشين، وناظرت جثث المجني عليهما، وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة، مناقشة شهود العيان، وبدأت النيابة في مناقشة المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كان عامل، في العقد السادس من عمره، ذبح ابنتيه بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الحوامدية، بتلقيه بلاغا من "نصر.ع"، 60 عاما، باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة، وجرى التحفظ عليه.

وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لللمباحث، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثاني من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.