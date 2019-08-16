أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده بنيران القوات الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور - في تدوينه كتبها على موقع "تويتر" ونقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - "ابن شجاع أخر يضحي بحياته خلال أداء واجبه نال سيبوي محمد شيراز الشهادة جراء إطلاق النار من الجانب الهندي عند الخط الفاصل بين شطري الإقليم".

وكان 3 جنود باكستانيين قد لقوا مصرعهم، أمس الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية عبر الحدود في إقليم كشمير، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 4 جنود.

يذكر أن وزارة الخارجية الباكستانية كانت قد استدعت الأربعاء الماضي، نائب المفوض السامي الهندي جوراف أهلواليا لإبلاغه احتجاجها الشديد على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين في كشمير.