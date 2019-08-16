لقى مزارع مصرعه بينما أصيب شقيقه إثر إصابتهما بطلق ناري، أطلقه عليهما أبناء عمهما أمام مسجد عقب خروجهما من صلاة الجمعة، لخلاف على حد فاصل بأرض زراعية بقرية مير التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالي بمقتل " م ع م ع س" 33 سنه مزارع أثر إصابته بطلق ناري بالبطن وإصابة " ز ع م ع " 46 سنه مزارع بطلق ناري بالفخذ الأيسرمقيمين قرية مير ـ دائرة المركز.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم نجلى عمه كلاً من" س ع م ع " 38 سنه فلاح ,و"م ع م ع " 40 سنه فلاح ، مقيمين بذات الناحية بالتعدي عليهما بسلاح ناري كان بحوزتهما، محدثين إصابتهما التي أودت بحياة الأول عقب خروجهما من أداء صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بالقرب من مسكنهما، لخلافات على فاصل حد أرض زراعية فيما بينهما.

وعلي الفور وجه اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير مدير أمن أسيوط، فريق بحث تحت إشرافه حيث تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية من ضبط المتهم الثاني وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب والسلاح المضبوط المستخدم فيها.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الأول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقيشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها القتل بالقوصية، وعقب صلاة الجمعة آخرها بمسجد عزبة النقطة الشهر الماضي.