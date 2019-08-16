بدء عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

بدأ عزاء فوزية محمد أحمد، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في الجيزة، والتي وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.