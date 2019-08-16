مسؤولون سابقون وإعلاميون في عزاء شقيقة رئيس الأعلى للإعلام

وصل منذ قليل إلى عزاء السيدة فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والإعلامي حمدي رزق، والإعلامي نشأت الديهي، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير موقع الأعلى للإعلام.

يُقام عزاء الفقيدة، التي توفيت الأحد الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وشارك في العزاء علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والإعلامي أحمد موسى، وحسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين.