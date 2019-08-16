نقيبا الإعلاميين والمهن التمثيلية في عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد

وصل طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لتعزية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وفاة شقيقته.

ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وشارك في العزاء الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والإعلامي أحمد موسى، وحسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين.

وتوفيت فوزية محمد أحمد، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، يوم الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.