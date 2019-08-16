تسببت أزمة عدم توافر المياه بمدينة الروبيكى فى تراجع أسعار الجلود، وركود مبيعاتها خلال موسم عيد الأضحى المنتهى الأسبوع الماضى.

"حربى": أرسلنا خطاباً إلى رئيس الوزراء لحل الأزمة

وكشف محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن انخفاض أسعار الجلود خلال موسم العيد سببه المعاناة التى شهدتها مدينة الروبيكى بمدينة بدر، نتيجة عدم وجود مياه لتشغيل المدابغ، مما تسبب فى عزوف أصحابها عن شراء الجلود.

وأضاف «حربى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الغرفة خاطبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نهاية شهر يوليو الماضى لحل مشكلة نقص المياه، بالإضافة إلى إرسال خطاب آخر قبل عيد الأضحى تناشد فيه بتوفير المياه، لكن دون استجابة.

وأكد أن موسم العيد يتم فيه جمع ما يقرب من 35% من الجلود على مدار العام، وبالتالى فإن احتياج المدابغ إلى المياه يتزايد فى هذا التوقيت، مضيفاً: المياه تعتبر روح صناعة الجلود، ونقصها يؤدى إلى إزهاق روح هذه الصناعة.

وأوضح «حربى» أن المدابغ فى مدينة الروبيكى تعمل 4 ساعات يومياً منذ قبل العيد، مشيراً إلى أن الموقف الحالى «غير مقبول» من جانب الصناع الذين قاموا بنقل مصانعهم من مصر القديمة، التى كانت تتوافر بها المياه 24 ساعة يومياً، إلى مدينة الروبيكى، ليصطدموا بمشكلة نقص المياه التى تهدد هذه الكيانات. ونفى رئيس غرفة دباغة الجلود أن تكون حالة الركود التى شهدتها أسواق الجلود فى عيد الأضحى نتيجة زيادة كبيرة فى واردات الجلد الصينى، موضحاً أن الجلد الصينى ليس له أى تأثير على أزمة الجلود الحالية، خاصة أن الأسواق تقوم باستيراد الجلد الصينى منذ أكثر من 30 عاماً، ولم تحدث أى أزمات.

وأوضح أن الجلود الصينية فى أغلبها جلود صناعية، بعكس الجلود المصرية الطبيعية، مشيراً إلى أن ما يتم استيراده من الصين يدخل فى صناعة الأحذية الحريمى والشنط.

وقال «حربى» إنه طالب المسئولين فى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بزيادة حصة مياه منطقة الروبيكى، لكن الرد من المسئولين كان صادماً، حسب «حربى»، قائلاً: «أنا اتصدمت لما طلبت من المسئولين فى جهاز مدينة العاشر من رمضان يوفر لى الميه، قالوا لى لازم نوفر الميه الأول لمدينة العاشر وبعد كده نوصل للروبيكى الميه». وجاء فى نص الخطاب الذى أرسلته غرفة الدباغة إلى مجلس الوزراء -حصلت «الوطن» على نسخة منه- أنه: إلحاقاً لكتابنا لمعاليكم برقم 52 بتاريخ 30 يوليو 2019، بخصوص مشكلة نقص المياه لمصانع مدينة الجلود بالروبيكى، ونظراً لقرب دخول عيد الأضحى المبارك، والحصول على كميات كبيرة جداً من الجلود نتيجة ذبح الأضاحى خلال العيد، وفى حالة عدم توافر المياه التى تعتبر العنصر الأساسى فى عملية الإنتاج اللازمة لمصانع الجلود بمدينة الروبيكى، لذا نستغيث بمعاليكم بإصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة لحل هذه المشكلة حلاً جذرياً، للحفاظ على استمرار ونجاح هذه الصناعة المهمة». فيما أرجع خليفة هاشم عبدالهادى، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار الجلود خلال موسم عيد الأضحى، إلى عزوف الجلادين عن جمع الجلود من المواطنين والجزارين خلال الموسم الحالى، موضحاً أن نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى فى مدينة بدر أحد أهم أسباب عدم جمع الجلود من المواطنين والجزارين، مما تسبب فى انخفاض أسعارها.

"عبدالهادى": الأسعار انخفضت 80%

وأضاف «عبدالهادى» لـ«الوطن»، أن الأسعار انخفضت بنسبة تزيد على الـ80%، خلال هذا الموسم، موضحاً أن سعر جلد الماشية الذى كان يُباع بما يعادل 800 جنيه أصبح يباع اليوم بنحو 100 جنيه، وذلك بسبب عدم وجود جلادين لجمع الجلود من المواطنين والجزارين، مؤكدا أن هناك خللاً فى منظومة جمع الجلود كان يجب أن يتم تداركه قبلها بشهر على الأقل.

وأشار «عبدالهادى»، إلى أنه كان يجب أن يتم وضع خطة عمل لجمع الجلود من المواطنين والجزارين، بالإضافة إلى تخزين هذه الجلود فى أماكن مهيأة لذلك، وعدم تركها لدى المواطنين ليلقوها فى الشوارع، مما يتسبب فى انتشار الأمراض والروائح الكريهة.