ضبط مصنعي ألبان بدون ترخيص في الإسكندرية

شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية، مساء اليوم، برئاسة محمد الطباخ، عدة حملات لتشديد الرقابة علي الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد 11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضرين تجميع دقيق بلدي مدعم لعدد 16 شيكارة وزن الشيكارة 50 كجم لمخابز بلدية.

كما تم تحرير محضرين تصرف في 10 شكاير دقيق بلدي مدعم وزن الشيكارة 50 كجم، وتحرير عدد 7محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز.كما تم ضبط مصنعين البان بدون تراخيص وتم تحريز 50 كجم قشطة، و28.700 كجم سمنة بلدي، و2.800 كجم زبدة، و3.500 كجم كريمة، و9.150 كجم عاشوراء.

وشنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، مساء اليوم، برئاسة طه زيتون، عدة حملات لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر توقف مخبز بلدي عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين و محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين.

كما تم تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لمخبزين، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.