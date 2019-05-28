تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ اﻹسكندرية، اليوم، أعمال المحطة الوسيطة بأم زغيو والمقامة على مساحة 8 أفدنة، بنطاق حي العجمي، والتي تخدم منطقة كبيرة حيث تستقبل المحطة يوميا حوالي 1200 طن من القمامة.

وكلف قنصوة، الجهات المعنية بزيادة تقاطر عدد نقلات القمامة من جميع المحطات الوسيطة علي مستوي المحافظة، ونقلها مباشرة إلى مدفن الحمام، مع توفير المعدات اللازمة لذلك.

وشدد على ضرورة الحفاظ علي تفريغ تلك المحطات ورفع تكدسات القمامة منها باستمرار.

جاء ذلك برفقة اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد يوسف رئيس حي العجمي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.