"التنمية المحلية": التنسيق بشأن مبادرة "دراجة لكل مواطن"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جارٍ التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة التي تستعد الحكومة لإطلاقها وهي مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، مضيفا لـ"الوطن" أن الوزارة تتعاون مع كل الجهات لإنجاح أي مبادرة يتم إطلاقها من أجل الصالح العام.

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق"، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وعدد من الشركات.