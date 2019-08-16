لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، مساء الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام محور الضبعة باتجاه القاهرة.

تلقى، اليوم، اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أدى إلى وفاة وإصابة مواطنين.

ونقلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي كل من إسماعيل محمد محمود، 45 عاما من القاهرة، والذى وصل جثة هامدة، وولاء حسن أحمد، 35 سنة من القاهرة وصلت جثة هامدة، وأسيل إسماعيل محمد محمود، 6 سنوات تعاني من اشتباة p.c وكدمات وسحجات بالجسم، وحُرر محضر بالواقعة وتم وضع الجثتين تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وتم إخطار النيابة.