أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة طارق محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه وردت إخبارية مقدمة من مباحث مكافحة المخدرات بالمطار بورود معلومات بمحاولة راكب برازيلي قادم من إيطاليا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما تهريب مواد مخدرة ممنوعة.

قرر طارق محمد مدير الإدارة، تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 5 كروت بداخل كل كارت 28 جراما من بذور الماريجوانا داخل أكياس ولفافة بها أدوات تعاطي وجهاز خاص بتدخين مادة مرجوانا المخدرة و2 خزان شيش إلكترونية بداخلهما مواد مخدرة وزيت مخدر و12 سيجارة بها حشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته و5 طوابع مخدرة بملابسه الداخلية و3 قطع حشيش داخل مطحنة.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة العامة.