يبحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع مستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، سيشاركان في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.

العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، قال إن رغبة الرئيس الأمريكي بالانسحاب لم يكن مفاجأة، موضحا أن ترامب وجَّه نداء في وقت سابق لجميع الأطراف في أفغانستان أنه لا يريد أن يتدخل في شؤونهم ويرد عملية السلام.

واضاف راغب لـ"الوطن"، أن ترامب ضد الوجود الأمريكي في أفغانستان وأي دولة أخرى، لأنه بسبب هذا التواجد الأمريكي يتم إنفاق الكثير من المليارات، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يفضل استخدام هذه الأموال داخليا في أمريكا.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا وعلى مراحل متعددة، موضحا أن عدد الجيش الأمريكي هناك ليس بالقليل، لذلك ستحتاج لوقت كافٍ لتتم بطريقة منظمة.

وتابع أن الانسحاب الأمريكي لن يكون خروجا كاملا من أفغانستان، فمن المرجح أن تبقي الولايات المتحدة على أكبر قواعدها هناك وهي "باغرام"، والتي سيكون بها بعض الملاحة الجوية وبعض العناصر الاستخباراتية والجنود.

بينما قال سيد مجاهد خبير الشؤون الأوروبية، إن رغبة الرئيس الأمريكي في الانسحاب من أفغانستان ليس مفاجأة، موضحا أنه في ديسمبر الماضي أعلن ترامب بدء التخطيط لخفض عدد قوات بلاده المنتشرة في أفغانستان منذ عام 2002 إلى 7 آلاف جندي أمريكي من إجمالي 14 ألف جندي.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة أعلنت في يناير الماضي، أنها ملتزمة بسحب قواتها من أفغانستان، بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة "طالبان" الأفغانية في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد خبير الشؤون الأوروبية أن الرئيس الأمريكي أدرك أنه لا فائدة من الوجود الأمريكي في أفغانستان، وينفق الكثير من المليارات دون استفادة، موضحا أن الانسحاب لا يعني الخروج الكامل من أفغانستان، ولكن ستبقي الولايات المتحدة على عدة قواعد لحفظ وجودها هناك.