عين شمس ضمن أفضل 1000 جامعة عالمية بتصنيف شنجهاي 2019

أعلن الدكتور محمود شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن نجاح الجامعة في الحفاظ على مكانتها ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، طبقاً لتقرير التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم المعروف بتصنيف "شنجهاي"، الذى يعتبر التصنيف الأقوى والأشهر عالمياً في تصنيف الجامعات.

وأضاف "المتيني"، في بيان له، أن هذا التصنيف يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة، حيث يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقاً لإنتاجيتها العلمية والبحثية.

وأكد الدكتور عبدالناصر بدوي سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة عين شمس اعتمدت بنسبة كبيرة في منافستها ضمن هذا التصنيف على ما حققته الجامعة من إنجازات متتالية في مجالات البحث العلمي، حيث بلغ عدد الاستشهادات العلمية خلال النصف الأول من العام 144995 مقابل 44733 استشهادا علميا في النصف الأخير من عام 2018، وهو ما يؤكد حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على السعى الدائم نحو النهوض بسمعة الجامعة دولياً فى شتى المجالات البحثية والعلمية.

وأشار الدكتور أحمد البنا، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن ما حققته الجامعة من إنجاز في تصنيف شنجهاي لم يكن على مستوى الجامعة ككل فقط، بل على مستوى التخصصات العلمية المختلفة، فقد ظهرت الجامعة لأول مرة في ثلاث مجالات جديدة بالتصنيف، هي: (طب الأسنان- الطب الإكلنيكى- علوم وهندسة الطاقة)، إلى جانب حفاظها على مجالات (الهندسة الكيمائية - الهندسة الكهربية والإلكترونية -العلوم الصيدلية).