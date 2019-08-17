أستاذ إدارة محلية: ترخيص "العجل" إلزامي.. والمدن والأحياء المسؤولة

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن قانون الإدارة المحلية حدد الجهات المنوط بها إصدار تراخيص ركوب الدراجات الهوائية "العجل"، وهي الإدارات المحلية مثل المدينة والحي.

وأوضح عرفة، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن القانون نص على إصدار هذه الجهات لترخيص الدراجة الهوائية لمدة 5 سنوات.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أنه لا يوجد محل لتأجير الدراجات الهوائية مرخص في مصر، ولا توجد دراجة واحدة مرخصة في مصر رغم أن القانون ينص على ترخيصها.