سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر الريال السعودي تباينًا أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت في بعض البنوك المصرية، وتقدم "الوطن" لقرائها يوميًا خدمة أسعار بيع وشراء الريال السعودي على التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.41 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.