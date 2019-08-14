سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال أول تعاملات للبنوك عقب إجازة عيد الأضحى، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.