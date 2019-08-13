تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس الجاري في عدد من البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.