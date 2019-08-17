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الزمالك يتحدى الغيابات وأزمة المدرب أمام ديكاداها

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مدير "الخدمة الوطنية": الصوب الزراعية توفر 40% من المياه

مدير "الخدمة الوطنية": الصوب الزراعية توفر 40% من المياه

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