شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 17 أغسطس في بعض البنوك المصرية، وتقدم "الوطن" لقرائها خدمة أسعار بيع وشراء بعض العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك اتش اس بي سي نحو 19.98 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 19.89 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع، وسجل في بنك اتش اس بي سي نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.47 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.