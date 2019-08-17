استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات حول نتائج تصنيف شنغهاي الصيني للجامعات لعام 2019 .

أوضح التقرير أن ٥ جامعات مصرية(القاهرة-عين شمس - الإسكندرية- المنصورة -الزقازيق) ظهرت ضمن أعلى 3% من قائمة ‏جامعات العالم البالغ عددها حوالي 30 ألف جامعة شملها التصنيف على مستوى العالم ، وهو ما يعكس النهضة البحثية لهذه الجامعات في النشر الدولي.وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة جاءت في مقدمة الجامعات المصرية، حيث حازت الترتيب فى الفئة من ‏‏(301-400) وهو ما يعد إنجازا علميا للجامعة، ونقلة نوعية كبيرة على مستوى التصنيفات الدولية، ويؤكد أن منظومة البحوث والنشر الدولى التي وضعتها الجامعة وتنفذها تسير بخطى ناجحة.وأضاف التقرير أن التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 يعتمد على العديد من المعايير، منها: عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها والسمعة الدولية.وأشار التقرير إلى دور لجنة دعم الجامعات المصرية فى مجال تحسين التصنيف الدولي، والمشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 ، وتشمل ممثلي جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية و تعقد العديد من ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الجامعات فى مجال التصنيف الدولى .وأضاف التقرير أن اللجنة يحاضر فيها خبراء مصريون وأجانب؛ بهدف المساعدة في إعداد ملفات الجامعات التي ستتقدم لمؤسسات التقييم وتنمية مهارات ممثلي هذه الجامعات، بالإضافة إلى دمج الروابط المختلفة لأسماء وعناوين الجامعات المذكورة في النشر العلمي.