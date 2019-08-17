تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مشكلة سوق الحضرة على محور المحمودية، والذي من المقرر افتتاح المحور قريبًا خلال شهرين أو 3 أشهر، إضافة إلى تخطيط الدولة لعمل سوق في مكان آخر: "المشكلة دي لازم تتحل لأنها أرزاق ناس، وشوفوا بسرعة تحلوا الموضوع ده إزاي".

وأعرب السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الزراعية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مطروح، عن غضبه عندما سأل محافظ الإسكندرية عن موعد افتتاح السوق الجديد، وكان رد المحافظ: "إحنا لسه مخلصين التصميمات"، ورد السيسي: "بردو أمتى؟"، ورد المحافظ: "ممكن أدرس وأرد على حضرتك؟"، وقال السيسي: "هو أنت لسه هتدرس، ما المحور هيتفتح وهيكون في مشكلة، وعلشان كدا قولت دي المشكلة رقم 1.. ادرسوا زي ما أنتم عايزين".

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.