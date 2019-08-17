أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 حتى الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019.

وتستعرض "الوطن" ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالي:

1- سداد 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (2/88040/450/9)، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم (1050001000036407) ببنك مصر.

2- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة وتبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة 9 صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

3- يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

4- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، في حالات وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

5- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول في أثناء عملية الاطلاع ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه، وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يجرى إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

6- نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة ستظهر للطلاب بعد 3 أيام فقط من تقدم الطالب بالتظلم.

وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "الإدارة العامة للامتحانات" اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات" بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.