"الوطنية للزراعة المحمية": هدفنا القضاء على البطالة وتوفير غذاء صحي

قال اللواء أركان حرب محمد عبد الحي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، إنه منذ البدء في مشروع الـ100 ألف فدان من الزراعات المحمية، وضحت رسالة الشركة وهي بناء وتطوير استثمارات زراعية قائمة على المعايير الدولية في الزراعات الحديثة، والعمل على خفض الأسعار وكذلك خفض تضخم المعدل السنوي.

وعدد محمود، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب، أهداف الشركة الوطنية للزراعة المحمية، ومنها القضاء على البطالة، وإنتاج غذاء صحي آمن، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، والمساهمة في تحسين معدلات التصدير، وإنتاج بذور خضراوات محلية، والتصنيع الزراعي لمنتجات غذائية بمواصفات وجودة عالمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، أن المشروعات الزراعية العملاقة بدأت تتوالى، حيث جرى البدء في جني ثمارها، حيث جرى إنشاء 600 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 2500 فدان، كما جرى إضافة 1600 فدان آخرين لتصبح المساحة الإجمالية 4100 فدان، ينشأ عليهم 900 بيت زراعي مساحة كلًا منها فداني ونصف الفدان، حيث جرى زراعتهم بمحاصيل من الخضراوات المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، أنه جرى إضافة 200 فدان من المانجو في المتخللات داخل المزرعة، كما جرى إنشاء محطة للفرز والتعبئة بطاقة فرز 400 طن لكل يوم، وطاقة تخزين مبرد 800 طن يوميًا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، إلى أنه طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الفرد يستهلك بمعدل سنوي 112 كيلو جرام من الخضراوات، حيث يستهدف مشروع العاشر من رمضان إنتاج 114 ألف طن من الخضراوات المختلفة لتتوفر بأسعار اقتصادية للمواطن.

وتابع بأن المشروع يمد مليون نسمة من سكان محافظتي القاهرة والشرقية باحتياجاتهم من الخضر على مدار العام، كما أنه جرى إنشاء 529 صوبة زراعية في قرية الأمل بالإسماعيلية، إلى جانب إضافة 1640 فدان بالمنطقة نفسها جارٍ زراعتها بأشجار المانجو من أصناف عالية الجودة مع استخدام نظم الري الحديثة؛ لتحقيق أعلى إنتاجية للمشروع، حيث يستهدف قطاع قرية الأمل الموسم الزراعي 2019 - 2020، إنتاج 4300 طن من أصناف الخضراوات المختلفة، لتكفي احتياجات 40 ألف مواطن من سكان القنطرة والإسماعيلية.

وقال إنه جرى إنشاء 2353 بيتا زراعيا على مساحة 12 و500 فدان في منطقة أبوسلطان، تبلغ مساحة البيت الزراعي الواحد فداني ونصف فدان، حيث أُنشئوا بالتعاون مع شركات صينية، حيث سيجرى افتتاحها في نهاية هذا العام.

واستكمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، بأنه جرى إنشاء محطة للفرز والتعبئة بطاقة فرز 800 طن، وطاقة تخزين مبرد 1800 طن يوميًا، حيث يستهدف القطاع إنتاج 259 ألف طن من محاصيل الخضراوات المختلفة، تكفي استهلاك مليوني ونصف نسمة من محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد أنه جرى إنشاء قطاع على مساحة 13 ألف فدان يحتوي على 800 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا، في منطقة اللاهون بالفيوم، تبلغ مساحة البيت الواحد 6 أفدنة، كما جرى إنشاء 1200 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا مساحة الواحد منها فداني ونصف فدان من تصميم وتصنيع مهندسي الشركة الوطنية للزراعة المحمية ومجموعة أخرى من الشركات الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، إن المخطط الإنتاجي لهذا القطاع بمعدل 301 ألف طن من أصناف الخضراوات المختلفة تكفي استهلاك 2.7 مليون نسمة في محافظتي القاهرة والجيزة.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.