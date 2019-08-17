تبدأ وزارة القوى العاملة، من غدا الأحد وحتي الخميس المقبل ، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل علي مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية .

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة: أن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا ، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 ألاف و600 جنيه مصري ، بالإضافة إلي توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة ، وتأمين صحي ، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر علي حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأوضح "سعفان" ، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبته من 3 إلي 4 سنوات في مهنة جزار دواجن ، وأن يكون السن من 25 إلي 40 سنة ، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة ، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من غدا الأحد وحتي الخميس المقبل ، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية .