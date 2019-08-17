شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه يجب القضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مضيفا: "والله المفروض ما يسيب محافظ متر أرض لحد، أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، لكن أنا مش ضد حد، وكل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي وإخواتي، لكن الناس بتعمل في الدولة اللي هي عاوزاه، وهو ده لا يليق بالدولة.. أنت بتاخد ليه حاجة مش بتاعتك وأنا أسيبك تاخدها ليه، أومال إحنا بنعمل إيه".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الزراعية، بقاعدة محمد نجيب: "شوفت بالطيارة وأنا جاي مزارع سمكية في كينج مريوط، وكل المزارع السمكية أو الأغلب منها المتحصلات اللي اتوافق عليها من الدولة مش بتتدفع لأن الدولة مش موجودة.. عرفت الكلام ده من بحيرة المنزلة، ومش هنعمل مزارع سمك في البحيرات، إحنا بنعمل مياة نظيفه".

وتابع السيسي: "لو أي حد عاوز ياخد حاجة ياخدها، أومال إحنا قاعدين بنعمل إيه، والله العظيم أنا ما هسيب لابني جنيه ولا لنفسي.. ده حرام، ونروح نحج ونعمل عمرة وأنت تاخد مال مش بتاعك".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.