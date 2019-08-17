مصرع 4 بينهم أب وطفليه في تصادم "توك توك" وسيارتين بالبحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفلين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين "توك توك" وسيارتين ملاكي ونقل على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي السريع، بالقرب من قرية "قصر بولاد" مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقى أنه تلقى بلاالرائد أحمد المسيري، رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع أمام قرية "قصر بولاد" مركز أبوحمص.

انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتبين تصادم "توك توك" وسيارتين ملاكي ونصف نقل علي طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بالقرب من قرية "قصر بولاد"، حيث تصادف سير "توك توك" في المخالف عكس الاتجاه، فوجئت به السيارة الملاكي فتفادت "التوك توك" وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل.

أسفر الحادث عن مصرع "وليد فهيم بدر" سائق التوك توك، وابنه مروان محمد بدر، وابنته بسملة محمد بدر، ومتولي أبو زهرة، وجميعهم مقيمين بقرية "قصر بولاد" مركز أبو حمص.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبو حمص المركزي، وحرر محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.