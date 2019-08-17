اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، مبلغ 10 ملايين جنيه، من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019/2020، وذلك لإنشاء وحدة إطفاء بمدينة إدكو، ضمن المجمع الشرطي على مساحة 2900 متر مربع، والتي تم تخصيصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2014، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة حوادث الحرائق خاصة بمدينة إدكو، لوجود شركات البترول والغاز العاملة بنطاق المركز، بالإضافة إلى مصنع تدوير القمامة، ما يتطلب انتشارًا أوسع لمواجهة أي حوادث حرائق محتملة.

كما اعتمد المحافظ مبلغ 6 ملايين جنيه أخرى، لشراء سيارة إطفاء 8 أطنان بمشتملاتها لدعم الوحدة فور إنشائها خلال العام المالي الحالي، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها.