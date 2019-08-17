منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل "الشيبة" بالمملكة العربية السعودية.

وقالت شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة إنها سيطرت على حريق "محدود" شب إثر هجوم شنه الحوثيون، اليوم، واستهدف منشأة للغاز في حقل "الشيبة" في جنوب شرق المملكة.

وأوضحت شركة النفط السعودية، في بيان، أن فرق الاستجابة لديها سيطرت على حريق محدود وقع صباح اليوم في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات وأن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.