غادر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخرطوم بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي في مراسم توقيع وثائق ترتيبات السلطة في الفترة الانتقالية.

ووقع مدبولي على وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية ضمن الشهود الإقليميين والدوليين، مؤكدا ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مؤكدا في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، العزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة.

ورسم التوقيع، الذي جرى في حفل رسمي رفع شعار "فرح السودان"، خريطة تشكيل السلطة الجديدة في السودان، وفقا للاتفاق السياسي الذي كان وقعه "المجلس العسكري" و"الحرية والتغيير"، في 17 يوليو الماضي، ووثيقة "الإعلان الدستوري"، التي وقعاها بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري، واللذين يحددان آلية تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا، وسلطات واختصاصات تلك المؤسسات وطبيعة العلاقة بينها.