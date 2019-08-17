نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" برفقة زوجته، والفنانة غادة عبد الرازق، حيث ظهر الفيشاوي وهو متكئ على زوجته داخل الطائرة أثناء عودتهما من رحلتهما بالخارج، كما ظهرت زوجة أحمد الفيشاوي مرتدية تيشرت أسود.

وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا: "في طريقي إلى القاهرة، أنا أعدكم بالعمل بجد أكبر عشر مرات للحفاظ على تراث والدي، فخور جدًا وشعور قوي جدًا بمساندة زوجتي لي".

قال المحامي شعبان سعيد، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأضاف سعيد لـ"الوطن"، أن الحناوي أقامت دعوى ضد طليقها "الفيشاوي"، بعدما امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بدفع مبلغ النفقة الخاص بابنته، وحملت رقم 86 لسنة 2019 أسرة.

وأشار إلى أن الحكم نهائي وفي حال القبض على "الفيشاوي" يكون معرضا للحبس ما لم يسدد قيمة النفقة.