أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، اليوم، انخفاض أسعار كثير من الأصناف في قطاعها، بنسبة تتراوح بين 15 و25% في سوق الجملة، وهو ما ينعكس علي الأسعار في سوق التجزئة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة لـ«الوطن» إن سوق الخضروات والفاكهة مستقر في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات، ما انعكس علي تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار البعض الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها خلال الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق، متوقعاً مزيد من الاستقرار في سوق الخضروات والفاكهة خلال المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض من مختلف الأصناف.

وأكد إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك رصد دائم لحالة السوق من مختلف الشُعب النوعية يومياً، لأنها تمثل قطاعات مهمة وسلع أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف علي أى مستجدات، وقال «العربي» إن السلع متوفرة بالسوق وبزيادة في المعروض ما يؤدي لانضباط الأسعار واستقرار السوق.