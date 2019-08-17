تمثل فئة مستهلكي السيارات المستعملة شريحة كبيرة من السوق المصري، وهناك بعض عوامل الأمان التي يجب توافرها في السيارة المستعملة يجب على المستهلك التأكد من سلامتها في السيارة قبل شرائها.

وفي هذا الشأن قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارت في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك عوامل أمان يجب التأكد منها قبل شراء السيارة المستعملة، وهي كالآتي.

1- التأكد من سلامة الإطارات وعدم تهالكها، حيث ينتج عنها كيثر من الحوادث على الطري نتيجة تهالكها أو أستعمالاها لفترة كبيرة.

2- التأكد من سلامة عمل الفتيس.

3- التأكد من سلامة عمل الفرامل بشكل جيد، حيث بتم اختبارها عن طريق السير بسرعة ثم الضغط عليها مرة ماحدة حتى تتوقف ولا تنزلق السيارة.

4- التأكد من عمل "الإيرباق" إذا كا متوفر في السيارة، ، وتقوم الوسائد الهوائية على سلامة السائق في الحوادث العنيفة التى تصيب مقدمة السيارة.

5- الكشف على المحرك وعمره الافتراضي.