عرض الإعلامي محمد الباز، تقرير تليفزيوني يوضح المستجدات داخل معهد الأورام بالمنيل، والذي تّعرض لحادث إرهابي، وذلك خلال برنامجه "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وقال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن المعهد الآن أصبح جاهزا لاستقبال المرضى بشكل طبيعي، حيث إن كافة الأقسام سواء الأطفال أو الجراحة تعمل بشكل طبيعي تمامًا، مؤكدًا أنه التغلب علي الوضع الذي خلفه الانفجار.

وأشار أبو القاسم، إلى أن المعهد يعالج مرضا صعبًا، كما أن التبرعات التي تلاقها المعهد يتم توجيهها لإصلاح ما حدث أثناء الانفجار ، موجهًا الشكر لكل من دعم وساند ووقف بجوار معهد الأورام عقب الانفجار، مؤكدا أنه لن يقبل أي شخص أن يحدث بالمعهد ما حدث، لأنه يخدم جميع المصريين.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، أول الشهر الجاري، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.