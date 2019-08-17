قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن مصر كانت على رأس المشاركة الإقليمية في اتفاقية السودان، كما أن دور مصر في الاتفاقيات السودانية ليس وليد اللحظة ولكن الموقف المصري له جذور عميقة فيما يتعلق بالشأن السوداني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة "الحياة".

وأضاف "حليمة"، أن المفاوضات تتعلق بين طرفي القوى السودانية "قوى الحرية والتغيير- المجلس العسكري الانتقالي"، كما أن مصر دعت إلى عقد قمة الشركاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مستوى وزراء الخارجية وتم إيداع توصيات خلال القمتين وإعلان القرارات التي صدرت منهما.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إلى أن مصر سيكون لها دور متواصل فيما يتعلق بمفاوضات السلام والتي ستجري مع دول أخرى مجاورة مثل جنوب السودان وتشاد ودول أفريقيا الوسطى ، حيث إن مصر تربطها علاقات كثيرة بالسودان وذلك بحكم الموقع الجغرافي والمياه المشتركة والأمن المتبادل بينهما.

وأكد أن مصر سيكون لها دور محوري في دعم السودان في المجال الاقتصادي والاجتماعي على النحو الذي يجعل من الفترة الانتقالية تسير بشكل سلس في إطار الهياكل الأساسية والتي تم الاتفاق عليها بموجب الوثيقة الدستورية، موضحًا أنه لا شك في وجود تغيير جذري في السياسيات السودانية في الداخل، وسيكون هناك احترام لحقوق الإنسان ويعمل على إصلاح الأوضاع الداخلية وينشد الأمن والسلام والاستقرار بين الأطراف السودانية وخاصة ما يتعلق بالجهات المسلحة.

وأوضح أن هناك تحدٍ قوي أمام النظام السوداني السياسي الجديد، لأن النظام السياسي القديم ما زال يتمكن من الأوضاع في السودان والشعب السوداني بثورته الشاملة مازال متطلعا لأن يتمكن من مواجهة هذا التحدي في الجانب الداخلي والخارجي والإقليمي.