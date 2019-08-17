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ضبط 47 توك توك ودراجة بخارية و3 حالات تعاطي مخدرات بالغربية

ضبط 47 توك توك ودراجة بخارية و3 حالات تعاطي مخدرات بالغربية

بعد جولة مفاجئة.. إحالة 11 طبيبا بمستشفى كفر سعد المركزي للتحقيق

بعد جولة مفاجئة.. إحالة 11 طبيبا بمستشفى كفر سعد المركزي للتحقيق

محافظ الغربية: نقل 7 آلاف طن قمامة في 5 أيام إلى مصانع التدوير

محافظ الغربية: نقل 7 آلاف طن قمامة في 5 أيام إلى مصانع التدوير

كريم عبدالعزيز "جوكر" السينما.. حققت أفلامه 137 مليون جنيه في 2019

كريم عبدالعزيز "جوكر" السينما.. حققت أفلامه 137 مليون جنيه في 2019

علي الحجار يكشف تفاصيل حفله الجديد في نادي "إيزي سبورت"

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