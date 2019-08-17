أمرت نيابة بنها بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة السطو على شقة بعزبة المتيني ببنها، وسرقة محتويات خزينة صاحبها، وإحراقها لإخفاء معالم جريمتهما خلال تواجده وأسرته بالمصيف.

واستمعت النيابة لأقوال والد صاحب الشقة الذي أكد في التحقيقات أن نجله يمتلك شركة للمنظفات ووضع مبلغا ماليا كبيرا في شقته بسبب عطلة البنوك خلال العيد، وسافر مع أسرته لقضاء المصيف وأغلق شقته، وأنه فوجئ بإبلاغه باحتراق الشقة بالكامل وكشفت تحقيقات الشرطة تورط أحد جيران نجلي وصديقه في الواقعة لإخفاء جريمة السرقة.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده.

انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية والعميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها، وتبين أن الشقة تقع بالطابق الأول علوي على مساحة 70 مترا ملك "م .ج .ف"، 33 عاما، أعمال حرة، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل احدى الغرف وخلوها من محتوياتها، ووجود 3 اسطوانات بوتاجاز موزعة داخل الشقة، وأتت النيران عليها بالكامل، ولا يوجد خسائر بالأرواح.

وبفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة جرى التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة "كريم . س .ا"، 23 عاما، عامل و"عمرو.ا .س"، 20 عاما، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد غلاب رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بغرض السرقة، وقررا بقيامهما بكسر باب الشقة والدلوف إليها وكسر الخزينة والإستيلاء على محتوياتها، وفتح 3 اسطوانات غاز كانت بالشقة، وإشعال قطعة من القماش وإلقائها داخل الشقة لإشعال النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، وفرا هاربان تحرر محضر بالواقعة.