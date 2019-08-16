كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة إشعال النيران في شقة سكنية ببنها، وسرقة خزينة بداخلها، حيث تبين أن وراءها، عاطلين، وأنهما أشعلا النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها، بورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، والتي أخمدت النيران.

وبإجراء المعاينة، تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة في الطابق الأول علوي، ملك "م. ج. ف" عامل، ووجود آثار كسر في كل من "كالون باب الشقة، خزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها"، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال والد مالك الشقة "ج. ف. م"، قرر بأن ابنه يقضي إجازة المصيف، ولم يتهم أحدا بذلك.

وجرى تشكيل فريق بحث، قاده العميد خالد المحمدي مفتش المباحث، وأشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة محل الحادث، أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة، كل من "كريم. س. ا" عامل في مقهى، والسابق اتهامه في قضيتي "سرقة مسكن"، وآخر "عمرو. ا. س" عاطل.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بغرض السرقة، وقررا بكسرهما باب الشقة والدلوف إليها وكسر الخزينة والاستيلاء على محتوياتها، (2 فيزا كارد، هاتف خلوي ماركة موتوريلا، جهاز لاب توب ماركة توشيبا، 5 ريال سعودي).

وأضافا أنهما فتحا أسطوانة الغاز الموجودة في المطبخ عقب إتمام سرقتهما للشقة، وأشعلا قطعة من القماش، وألقياها داخل الشقة لإشعال النيران بها إخفاء لمعالم جريمتهما، وفرا هاربين.

وجرى بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، والتحفظ عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي.