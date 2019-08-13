يكثف رجال المباحث ببني سويف من جهودهم لضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة محامي بدائرة قسم شرطة بني سويف اليوم، وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ12 ألف جنيها.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بإبلاغ "أحمد. م. ح" محام، 28 عاما، مقيم بشارع فهمي حسن دائرة القسم، بسرقة مبلغ مالي من داخل شقته، والذي وجه بضبط مرتكبي الواقعة والمسروقات.

وبالانتقال لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق السادس بعقار بشارع فهمي حسن دائرة القسم، ووجود كسر بباب الشقة من الخارج وبعثرة بعض محتوياتها.

كما تبين من التحريات وسؤال المحام، قرر أنه حال عودته وبرفقته زوجته للشقة محل سكنه اكتشف كسر الباب الخارجي وبعثرة محتويتها وسرقة مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيها من داخل غرفة النوم، ولا يتهم أو يشتبه في أحد بارتكابه الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط مرتكبيها والمسروقات، وتحرر المحضر رقم 11260 جنح قسم بني سويف.