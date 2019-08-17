اجتمع، مساء اليوم، مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر للمرة الأولى بعد الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

وكانت جلسة إجراءات اتخذ فيها المحلس عدة قرارات أبرزها اختيار الفنانة نادية مصطفى عضوا بكل اللجان و المايسترو محمد أبو اليزيد والدكتور علاء سلامة وكيلي مجلس والمايسترو احمد رمضان سكرتيرا عاما والفنان خالد بيومي أمينا للصندوق والفنان حلمي عبد الباقي رئيسا للجنة الخدمات.

كما تم اختيار الدكتور احمد ابو المجد للحنة تنمية الموارد والدكتور محمد عبدالله رئيسا للجنة الثقافية والفنان محمد صبحي للجنة الرحلات والنادي والدكتور مصطفى حلمي امين رئيسا للجنة العلاقات العامة ومنصور هندي رئيسا للجنة العمل.

وتم اختيار دكتور علاء سلامة الوكيل والدكتور محمد عبد الله للجنة القيد كما تم اختيار الدكتور احمد ابو المجد ومحمد صبحي كأعضاء في لجنة العمل وتم اختيار محمد عبد الله ومحمد صبحي وكيلين للجنة الخدمات.

كما أختبر حلمي عبد الباقي ومحمد صبحي كوكيلي للجنة تنمية الموارد واختيار احمد رمضان وخالد بيومي في الجنة الثقافية والدكتور احمد ابو المجد وخالد بيومي في لجنة العلاقات العامة