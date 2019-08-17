قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تصنيع 1000 صوبة زراعية في مصر يؤدي إلى تخفيض تكلفتها، مشيرًا إلى أن أقل تكلفة لها تبلغ 1000 جنيه على مستوى الهيكل دون أية إضافات داخلية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الصوب الزراعية توفر فرص العمل للشباب وتوزع الفائدة على أكبر عدد من المستفيدين.

وتابع، أن وجود مشروعات الصوب الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا تدل على أنها ليست مُركزة على منطقة بعينها، ومن ثم توفر فرص عمل للشباب وتجعله منتجًا ومفيدًا لبلده.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.