أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة، وأن الحجر الزراعي المصري يفحص كل الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية.

وأضاف "أبو ستيت"، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن هذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الروسي الأخير.

وكلف الوزير، الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا من آثار الانفجار الأخير حتى يتسنى لنا اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.

أما فيما يخص الفحص الإشعاعي، قال العطار إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية وهي الجهة المعنية بذلك، وواصل قائلا: "تتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الوارد من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا".