علق الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، على عمله رئيسًا لهيئة قناة السويس لمدة 7 سنوات، قبل أن يعين الفريق أسامة ربيع رئيسًا للقناة، اليوم السبت، قائلًا: "دي أقل حاجة الواحد يعملها لمصر وشعبها العظيم".

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن المجرى الملاحي لقناة السويس يواجه منافسة مع مختلف المسارات البديلة، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء والمواصفات الملاحة البحرية.

وتابع: "استطعت مع زملائي خلال الفترة الماضية اختصار زمن الإبحار 50%، من 22 ساعة إلى 11 ساعة، كما عملنا على تعميق قناة السويس وأصبحنا أهم وأسرع مجرى ملاحي والأكثر جذبًا للسفن في العالم، وهو ما انعكس على الاقتصاد القومي المصري وخزانة الدولة".