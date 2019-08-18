"أرض الخير".. فيلم تسجيلي يستعرض إنجازات مشروع الصوب الزراعية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع "يوتيوب"، فيلما تسجيليًا تحت عنوان "أرض الخير" يستعرض إنجازات مشروع الصوب الزراعية، وقد شاهده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية في القاعدة العسكرية محمد نجيب.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية تأكيدًا على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.

وأنشئ المشروع علي مساحة عشرة آلاف فدان، سبعة ألاف فدان منها زراعات محمية بمناطقها الخدمية والإدارية وقطاع البذور بواقع ثلات آلاف فدان متخللات وتم زراعة 2500 فدان بأشجار الزيتون المُنتج لزيوت كما تم زراعة 500 فدان بطيخ ويحتوى القطاع على 1302 بيت زراعي، منها 186 بيتا زراعيا تقليديا على مساحة 250 فدانا مساحة البيت الزراعى 1.1 فدان، 60 بيتا زراعيا متوسط التكنولوجيا مساحة البيت الزراعي 3 أفدنة، 40 بيتا زراعيا عالي التكنولوجيا مساحة البيت الزراعى 3 أفدنة، 16 بيتا زراعيا شبكيا مساحة البيت الزراعي 12 فدانا، أنشئت على مساحة 750 فدانا بالتعاون مع شركة روفيبا الإسبانية.