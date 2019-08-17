قال الإعلامي أحمد موسى، إن رسائل الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من مشروعات الصوب الزراعية، اليوم، اتسمت بالحسم والقوة والغضب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يكون سعيدًا برؤية إنجاز مشروعات التنمية الزراعية.

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق مصلحة الشعب المصري، وتنفيذ المشروعات التنمية في كل المجالات، مردفًا: "الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي تتمتع بمصداقية وتفي بما تعد، وهو ما يؤكد كذب الإعلام الإخواني الإرهابي الذي يحرض على مصر".

وتابع، أن القوات المسلحة لديها انضباط والتزام في اتمام المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لا مكان لمن يحاولون الحصول على أي حقوق ليست لهم.

وأشار "موسى"، إلى أن مشروعات الصوب الزراعية ستوفر 250 ألف فرصة عمل في صعيد مصر، حيث يحصلون على رواتب شهرية تقدر بحوالي 900 مليون جنيه مصري شهريًا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.