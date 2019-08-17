عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية، على جثة سيدة مجهولة الهوية، في ترعة قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها مجهولة الهوية في ترعة قرية شرشابة في مركز زفتى، وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ النهري وجرى انتشال الجثة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.