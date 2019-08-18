"تجهيز ألبوم لأصوات جديدة".. تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ لاكتشاف المواهب

كشف المنتج الفني حمادة إسماعيل، عن تفاصيل المسابقة التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي من المحيط للخليج، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

وقال إسماعيل، إن هذه المسابقة أو المبادرة لا تهدف للربحية ولكن لمساعدة الأصوات التي لم تأخذ فرصتها، حيث سيتم اختيار أنسب الأصوات وعمل ألبومات لهم بشكل مجمع، موضحًا أنه يتم حاليا تجهيز ألبوم لنحو 6 أو 7 أصوات كمرحلة أولى، وأن جميع الأصوات المتميزة ستأخذ فرصتها كاملة.

وأوضح المنتج الفني، أن هناك قناة فضائية تواصلت معهم لمنح الأصوات فرصة للظهور التليفزيوني، حيث لن يتم احتكار الأصوات كما يحدث في بعض الشركات، فرد عليه أديب: "بطلب منك توصل للمستشار تركي إنه مش هيلاقي أفضل من برنامج الحكاية لعرض الأصوات، ومبروك لفريقه بعد ما كسب الأهلي"، في إشارة إلى نادي بيراميدز.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أوضح فيه طرق الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي من المحيط للخليج، على لسان المنتج الفني حمادة إسماعيل.

وقال إسماعيل، خلال مقطع الفيديو: "الوطن العربي مليء بأصوات حلوة كتير من المحيط للخليج بس هما مش لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، بقولهم متخافوش، إحنا ضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة"، طالبًا من أصحاب الأصوات الغنائية الرائعة بتسجيل مقطع فيديو مدته 3 دقائق وإرساله على الصفحة الخاصة بشركة "violin".

وأوضح أنه سيتم تجميع الأغاني المختارة في ألبوم موحد، وتقديمها للجمهور في أحسن صورة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ: "أنا والمستشار سميعة أوي، يعني صعب نقتنع بأي صوت، عاوزكم تبهرونا".