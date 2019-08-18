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عاجل| مقتل 63 شخصا في تفجير إرهابي بحفل زفاف في أفغانستان

عاجل| مقتل 63 شخصا في تفجير إرهابي بحفل زفاف في أفغانستان

خالدالجندي عن مقام أمر الرئيس بنقله: "مصلحة الإنسان مقدمة على الأديان"

خالدالجندي عن مقام أمر الرئيس بنقله: "مصلحة الإنسان مقدمة على الأديان"

إبراهيم نصر يكشف أسرار الكاميرا الخفية في حوار قديم: منعت قتل ابن عمدة

إبراهيم نصر يكشف أسرار الكاميرا الخفية في حوار قديم: منعت قتل ابن عمدة

"كانت بتلعب وشربت كلور".. مصرع طفلة 5 سنوات في منزلها بسوهاج

"كانت بتلعب وشربت كلور".. مصرع طفلة 5 سنوات في منزلها بسوهاج

العثور على تمساح صغير داخل سروال فتاة في فلوريدا

العثور على تمساح صغير داخل سروال فتاة في فلوريدا

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أحمد موسى: عيب بيراميدز يغلبنا 3 مرات.. هنلاقيها من الأهلي ولا المنتخب

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إبراهيم نصر يكشف أسرار الكاميرا الخفية في حوار قديم: منعت قتل ابن عمدة

إبراهيم نصر يكشف أسرار الكاميرا الخفية في حوار قديم: منعت قتل ابن عمدة

قاد لواء مكافحة ألغام.. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

قاد لواء مكافحة ألغام.. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

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قبل صوب "محمد نجيب".. القطاع الزراعي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي

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كينج مريوط.. منطقة الصفوة تتجه لـ التقنين بأمر السيسي

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