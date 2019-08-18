خالدالجندي عن مقام أمر الرئيس بنقله: "مصلحة الإنسان مقدمة على الأديان"

علق الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على توجيه الرئيس عبدا لفتاح السيسي بنقل المقام الذي يعطل طريق المحمودية.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، إن الإمام ابن القيم قال، إنه إذا تعارضت مصلحة الأديان مع مصلحة الإنسان، قدمت الشريعة مصلحة الإنسان على مصلحة الأديان.

وأضاف: "لو عندك مصلحة يجب أن تؤديها في سفر في شهر رمضان فلا بد أن تفطر"، مشيرا إلى أنه إذا تعارضت المصلحة الدينية مع الإنسانية قدمت المصلحة الإنسانية".

وأشار إلى أن هذه الواقعة في الدين لها أمثلة كثيرة: "أكبر مثال على هذا، هو مقام إبراهيم في الحرم، حيث أنهم في عهد الملك فيصل، ارتأوا إزاحة مقام إبراهيم بعيدا عن الكعبة للتيسير على الحجاج، واتصلوا بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وأفتى لهم بذلك، رغم أن المقام ذُكِر في القرآن".

وتناول الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكلة أحد المساجد، موجود به مقام، والذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وأن ذلك لا يرضى النبي- صلى الله عليه وسلم-، موجها بضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وقال الرئيس: "بقول لكل اللي بيسمعوني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعوق الحركة في حاجتين، المحور والكوبري اللي بيعدي على المنطقة دي.. المسجد بالمقام في طريق محور المحمودية نفسه والكوبري، ما أسهل نقول لمدير أمن الإسكندرية ادخلوا خلصوا القصة دي، ولكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة، والله والله النبي محمد ما يرضى بكده إنه يتوقف الطريق والكوبري".

وأضاف السيسي، "قولنا شوفوا مقام جديد، وإحنا نعملكم طبق الأصل أو أحسن للمسجد زي ما عملنا باقي المساجد، وقولنا في الـ14 منطقة التنموية بمحور المحمودية، هنحط المساجد والكنائس، علشان منحرمش حد من اللي كان موجود، على الرغم إنه كان غلط وتعدي، والمساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام، واللي مبيعملش كدا بيعمل حاجة غلط، الأرض لا يتم وضع اليد عليها ونقول أصل إحنا بنبني جامع، ربنا مايقبلش كده".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددا من المشروعات شملت 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.