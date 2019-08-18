صاحب لقب "أغنى شاب في مصر": 700 ألف جنيه أرباحي من يوتيوب الشهر الماضي

يتربح شاب يُدعى محمود بدري، والمشهور إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "أغنى شاب في مصر" أموالًا طائلة من عمله في السوشيال ميديا، حيث أوضح خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يتربح أموالًا طائلة من موقع يوتيوب.

ورفض "بدري"، في بداية الحلقة الإفصاح عن ربحه من العمل على موقع "يوتيوب" بحجه أنه لا يريد أن يُحطم أحلام المواطنين، " أنا ممكن أقول بكسب كام بس مش عاوز عشان محطمش أحلام الناس"، معلنًا في نهاية الحلقة، أن صافي ربحه الشهر الماضي من يوتيوب كان 700 ألف جنيه.

وأشار المعروف بأنه "أغنى شاب في مصر"، أن عمله يكمن في تسويق وترويج المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك يوتيوب.

ومن ناحية أخرى، قالت رانيا يحيى، ناشطة على السوشيال ميديا، خلال حوارها في نفس البرنامج، أنها ضد ما قام به أحمد حسن وزينب من استفزاز، حيث ينشران فيديوهات مستفزة أحيانًا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحصل الدولة على ضرائب دخل من المستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "يمكن للدولة عمل رصد لكل شخص يتربح من على منصة التواصل الاجتماعي ويوتيوب، ونعمل قواعد، عشان الدولة تتمكن من تلك الوسائل".